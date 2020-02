Puglia: Emiliano, impegno Regione per prevenzione cancro e organizzazione reti oncologiche (2)

- Emiliano ha continuato: "Voglio ricordare che, dopo un'indagine commissionata da ventiquattro associazioni di volontariato sull'efficienza delle rete oncologica, lo scorso novembre è stato conferito alla Regione Puglia il Cancer Policy Award. Questo impegno ha portato ad una qualificazione dell'offerta e all'individuazione dei centri di riferimento per patologia, determinati non solo in base ai volumi operatori, ma anche per le dotazioni tecnologiche necessarie al paziente per garantire un percorso diagnostico e terapeutico adeguato". "L'oncologia di precisione – ha concluso Emiliano – che oggi è una realtà che offre delle opportunità terapeutiche innovative che prevedono una spesa sanitaria notevole, la si può attuare solo se ci si dota di un'organizzazione come quella che la Puglia in questi anni ha realizzato con impegno e fatica. Questa è la migliore maniera per fare la lotta al cancro e per celebrare questa giornata: prevenzione, organizzazione, presa in carico totale del paziente e umanizzazione delle cure". (Ren)