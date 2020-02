Brasile: produzione industriale calata dell'1,11 per cento nel 2019 (2)

- In sei anni, secondo la ricerca, l'industria ha registrato una perdita del 14,8 per cento. In particolare nei tre anni in cui l'economia del Brasile ha sperimentato la recessione, il settore ha accumulato perdite per il 17,7 per cento. Nel 2017 e 2018 l'industria aveva recuperato guadagnando rispettivamente il 2,5 e 1 per cento. Negli ultimi due mesi del 2019 la produzione industriale è diminuita complessivamente del 2,4 per cento. "In termini di livello di produzione, è come se fossimo tornati al ritmo di produzione di gennaio 2009", ha sottolineato Macedo. Il ricercatore ha sottolineato che si tratta del minore livello di produzione registrato da maggio 2018, quando si verificò lo sciopero dei camionisti. (segue) (Brb)