Brasile: produzione industriale calata dell'1,11 per cento nel 2019 (3)

- Il dato negativo del 2019 potrebbe però essere rivisto nell'anno in corso, stando ai diversi pronostici pubblicati negli ultimi mesi. Nel "World economic outlook" pubblicato a metà gennaio, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato per il paese una crescita del 2,2 per cento nel 2020, dopo aver fissato all'1,2 l'incremento del pil nel 2019. Il paese, scrive il direttore del dipartimento Americhe, Alejandro Werner, può "riprendere fiducia dopo l'approvazione della riforma delle pensioni" e dai minori tassi di interesse in un contesto di inflazione bassa. La messa in pratica rigorosa dell'ampio programma di riforma fiscale e strutturale del governo sarà essenziale per salvaguardare la sostenibilità del debito e stimolare la crescita potenziale", prosegue la nota. (segue) (Brb)