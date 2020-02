Brasile: produzione industriale calata dell'1,11 per cento nel 2019 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" diffuso lo scorso 8 gennaio, la Banca mondiale ha ridotto le proiezioni sulla crescita dell'economia brasiliana nel 2020, portandole al 2 per cento, lo 0,5 per cento in meno rispetto a quanto stimato nel giugno del 2019. Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 2,5 per cento, rispetto al 2,3 per cento stimato lo scorso anno. L'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), nel rapporto "World economic situation and outlook 2020" pubblicato il 17 gennaio, prevede che l'economia brasiliana crescerà dell'1,7 per cento nel 2020, principalmente grazie all'aumento della fiducia delle imprese, che porterà a una maggiore produttività e crescita generale. (Brb)