I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Imprese: al via in Ruanda terzo Africa Tech Summit - Si apre oggi a Kigali, in Ruanda, il terzo vertice annuale Africa Tech, con la partecipazione di oltre 150 relatori esperti e 600 imprenditori e delegati. L'appuntamento, che prevede lo svolgimento dei lavori a partire da domani, intende promuovere lo sviluppo di progetti tecnologici e l'attività di startup attive nel continente africano. In questo quadro, imprese africane, investitori e delegazioni internazionali sono invitati a confrontarsi in panel e laboratori, allo scopo di aggiornarsi sulle nuove tendenze e tecnologie in crescita e collaborare insieme. Fra i temi affrontati ci saranno anche quello del blockchain, alla presenza di leader del settore fintech e di innovatori africani specializzati nello sviluppo di questa tecnologia centrale per strutturare il bitcoin e altre valute digitali. In relazione all'evento cinque startup africane sono state selezionate dagli organizzatori per le soluzioni proposte nel settore del credit scoring e concorrere all'Engie Challenge, iniziativa promossa dalla compagnia energetica francese che prevede il finanziamento dei migliori progetti di startup nell'ambito della valutazione dei rischi. (segue) (Res)