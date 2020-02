I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: scontri intercomunitari nel Basso Giuba, almeno 20 morti - Almeno 20 persone sono state uccise in combattimenti tra i clan Marehan e Awr Maleh nella regione del Basso Giuba, nella Somalia meridionale. Lo riferisce il quotidiano locale "Arlaadi News" citando fonti della sicurezza. Gli scontri, scoppiati a circa a 75 chilometri dalla città portuale di Chisimaio, sarebbero stati provocati da un litigio per l'accesso all'acqua. In seguito alle violenze le autorità di Mogadiscio hanno inviato sul posto delle truppe per garantire la sicurezza dei residenti. (segue) (Res)