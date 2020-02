I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Kenya: stampa locale, ex presidente Moi sarà sepolto il 12 febbraio a Kabarak - L'ex presidente keniota Daniel Arap Moi, deceduto oggi, sarà sepolto mercoledì prossimo, 12 febbraio, nella sua casa di campagna a Kabarak, città situata a nord di Nairobi dove l'ex capo di Stato ha creato l'omonima università. Lo dice il quotidiano keniota "Pulse Live", secondo il quale i funerali si terranno il giorno precedente. Dopo la morte dell'ex presidente, al potere in Kenya dal 1978 al 2002, il governo di Nairobi ha dichiarato un lutto nazionale che inizia oggi e si estenderà fino ai funerali di stato. Commentando la morte di Moi, il vicepresidente William Ruto ha ricordato come l’ex capo dello stato avesse ottenuto il sostegno della popolazione a causa della sua “sincera preoccupazione, altruismo, lealtà e sincerità”, mentre l'ex primo ministro e attuale leader dell’opposizione Raila Odinga ha reso omaggio al presidente defunto, non senza sottolineare le ombre che hanno segnato la sua presidenza. “La decisione della sua amministrazione di trasformare il paese in uno stato a partito unico è stata un punto di grande disaccordo nella nostra politica. A suo merito, il presidente Moi ha ceduto alla domanda di cambiamento e ha permesso al paese di tornare alla politica multipartitica. È stato costantemente in grado di allentare la pressione nel paese attraverso riforme cruciali”, ha scritto Odinga su Twitter, sottolineando come in passato si sia riconciliato con Moi nonostante le loro differenze politiche e abbia lavorato insieme all’ex presidente per portare avanti le riforme. Nessun commento è finora giunto invece dal presidente Uhuru Kenyatta. (segue) (Res)