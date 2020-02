I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: emesso mandato di arresto internazionale per ex ministro Sicurezza Oltregiuba - La polizia somala ha richiesto un mandato di arresto internazionale a carico dell'ex ministro della Sicurezza dell'Oltregiuba, Abdirashid Janan, recentemente evaso di prigione a Mogadiscio dopo l'arresto dello scorso 31 agosto. Janan è arrivato nella città sudoccidentale di Beled Hawo, principale polo commerciale della regione di Gedo, dove ha ricevuto un "caloroso benvenuto" dagli abitanti. Secondo fonti di Amnesty International, Janan si trova attualmente a Nairobi, in Kenya: l'Ong ha invitato le autorità keniote ad arrestare "immediatamente" il fuggitivo e a consegnarlo alla giustizia somala, in modo che questa possa condurre il suo processo "in modo tale da soddisfare un equo processo secondo gli standard internazionali, senza ulteriori ritardi". “È inconcepibile che Abdirashid Janan, sospettato di responsabilità per crimini commessi contro il diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani, sia riuscito ad eludere i tentativi di consegnarlo alla giustizia", ha affermato Seif Magango, vicedirettore di Amnesty International per l'Africa orientale, il Corno e i grandi laghi, aggiungendo che "le vittime dei suoi presunti crimini hanno atteso pazientemente la giustizia e le loro speranze non devono essere frustrate". (Res)