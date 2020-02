I fatti del giorno - Balcani (3)

- Italia-Grecia: Di Maio e Dendias, prossimi mesi cruciali per riforma sistema di asilo Ue - Le eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Grecia, questioni migratorie, crisi libica e i recenti sviluppi nel Mediterraneo orientale e ai temi relativi all'energia. Sono questi i temi affrontati oggi nel loro incontro bilaterale a Roma dai ministri degli Esteri di Italia e Grecia, rispettivamente Luigi Di Maio e Nikos Dendias. Secondo quanto riferito in una nota, in materia migratoria, i due ministri hanno convenuto che i prossimi mesi saranno cruciali per il rilancio dei negoziati di riforma del sistema di asilo dell'Unione europea, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere un accordo tra gli Stati membri su soluzioni eque e strutturali, idonee a prevenire e gestire adeguatamente i flussi che possono derivare dall’instabilità dei territori vicini all’Unione. (segue) (Res)