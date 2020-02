I fatti del giorno - Balcani (4)

- Osce: premier albanese Rama, antisemitismo è "un virus che va combattuto" - L'antisemitismo è un virus e come tutte le malattie potrà essere curato solo effettuando una diagnosi precisa: lo ha detto il premier e ministro degli Esteri albanese Edi Rama nel messaggio video rivolto durante una conferenza sulla lotta al fenomeno organizzata dall'Albania in qualità di presidente di turno dell'Osce. "Questa conferenza è un appello per essere sempre vigili", ha ribadito Rama, rivolgendosi a tutti i paesi membri dell'Osce perché' possano intraprendere, assieme alla società civile, azioni concrete per indirizzare le sfide dell'antisemitismo nella regione dell'Osce. La promozione della tolleranza e la non discriminazione è una delle priorità della presidenza albanese dell'organizzazione durante il 2020. Alla Conferenza di Tirana hanno partecipato i rappresentanti di vari paesi membri, tra cui anche l'Italia, con il viceministro degli Esteri Marina Sereni. (segue) (Res)