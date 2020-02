I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: Borisov risponde a Radev, non può ritirare fiducia in governo se non l’ha mai avuta - Il presidente bulgaro, Rumen Radev, non può ritirare la sua fiducia al governo “se non l’ha mai avuta”. Lo ha detto il primo ministro di Sofia, Bojko Borisov, in risposta alla dichiarazione resa oggi da Radev. “Come può ritirare qualcosa che non c’è. Questa è un'interferenza diretta nell'indipendenza delle autorità. Proprio il contrario di ciò di cui parla sempre”, ha affermato il capo di governo. Borisov ha aggiunto che nel lavoro con il presidente non vi è stato alcun ostacolo, tranne che nei Consigli consultivi, in cui "nulla viene risolto comunque". "Non sono interessato a ciò che il presidente aveva da dire", ha aggiunto il leader di Gerb secondo cui, quella di Radev, è una “dichiarazione puramente politica”. (Res)