I fatti del giorno – Europa orientale

- Energia: fonti diplomatiche, Usa potrebbero adottare nuove sanzioni su Nord Stream 2 - Gli Stati Uniti procedono “a tutta forza” per impedire la costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, minacciando nuove sanzioni dopo quelle già adottate il 17 dicembre scorso contro persone fisiche e giuridiche coinvolte nel progetto. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti diplomatiche di Washington. Secondo tali fonti, la Camera dei rappresentanti e il Senato degli Stati Uniti potrebbero approvare ulteriori provvedimenti contro il Nord Stream 2 se, come ha annunciato, la Russia decidesse di posare i 150 chilometri di condotte che mancano al completamento del gasdotto. (segue) (Res)