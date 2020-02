I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Armenia: premier Pashinyan incontra presidente Sarkissian, focus su agenda nazionale - Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha avuto un incontro di lavoro con il capo dello Stato, Armen Sarkissian. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal servizio stampa della presidenza di Erevan, in cui si aggiunge che le due parti hanno discusso i punti principali dell’agenda nazionale concordando su quanto sia importante incontrarsi regolarmente per parlare delle questioni più significative sul piano regionale e internazionale. “Sono molto felice di poter confermare gli ottimi risultati economici che sono stati raggiunti nel corso del 2019: la crescita non è mai stata così alta dal 2011, e stiamo lavorando per proseguire il processo di riforma istituzionale”, ha detto il premier, auspicando una “nuova fase di sviluppo nel corso del 2020”. (segue) (Res)