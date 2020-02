I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moldova-Ungheria: Dodon riceve ministro Esteri Szijjarto, rafforzare relazioni bilaterali - Il presidente moldavo, Igor Dodon, ha incontrato oggi il ministro per gli Affari esteri e il commercio ungherese, Peter Szijjarto, che sta effettuando una visita a Chisinau. Secondo l'amministrazione presidenziale moldava, durante l'incontro Dodon ha sottolineato l'intensità del dialogo politico-diplomatico moldavo-ungherese, che è un segnale di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. In questo contesto, il presidente ha preso atto dell'impulso della cooperazione a livello parlamentare, nel contesto della recente visita effettuata in Ungheria dal presidente del parlamento ungherese, Zinaida Greceanii. Dodon ha espresso gratitudine per il mantenimento della Moldova nell'elenco degli Stati prioritari per l'assistenza offerta dall'Ungheria, un paese che ha realizzato oltre 40 progetti in Moldova al fine di promuovere e approfondire la cooperazione economica e politica. (Res)