I fatti del giorno – Asia (2)

- Cambogia: firmato il patto di doppia imposizione fiscale per creare nuove sinergie con la Corea del Sud - Il primo ministro cambogiano, Hun Sen, ha auspicato che il suo paese possa attirare maggiori investimenti dalla Corea del Sud, approfittando di un patto di doppia imposizione fiscale tra le due parti. Incontrando il presidente Moon Jae-in a Cheong Wa Dae, il primo ministro ha dichiarato che il patto potrebbe servire per “attrarre un numero maggiore di investitori (sudcoreani) in Cambogia”. Hun Sen ha chiesto a Moon di incoraggiare un numero maggiore di aziende sudcoreane a fare affari nel paese del sud-est asiatico. Positiva la risposta del presidente sudcoreano, che ha confermato che la Corea del Sud collaborerà con la Cambogia nel suo piano di ospitare un vertice Asia-Europa entro la fine dell'anno. (segue) (Res)