I fatti del giorno – Asia (3)

- India-Corea del Sud: incontro ministri Difesa Singh e Jeong - Il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, e l'omologo sudcoreano, Jeong Kyeong-doo, hanno preso parte oggi a Nuova Delhi al dialogo ministeriale sulla difesa tra India e Corea del Sud. Lo ha dichiarato l'ufficio del ministro della Difesa indiano in un tweet. Alla riunione hanno partecipato anche i vertici militari indiani: il capo di stato maggiore della Difesa, generale Bipin Rawat, il capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Manoj Mukund Naravane, e quello della Marina militare, ammiraglio Karambir Singh. L'anno scorso, Singh ha visitato la Corea del Sud. I due paesi hanno firmato due protocolli d'intesa per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione in materia di difesa. (segue) (Res)