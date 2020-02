I fatti del giorno – Asia (4)

- Cina: coronavirus, ministero Istruzione fornisce corsi online gratuiti - Le autorità cinesi per l'istruzione, le scuole e i fornitori di servizi di doposcuola offrono agli studenti corsi online durante la pausa invernale. Lo ha dichiarato oggi il ministero della Pubblica istruzione cinese. I corsi sono legati alla prevenzione delle infezioni, alla psicologia e alle attività e ai contenuti educativi, piuttosto che alle materie che esercitano ulteriore pressione sugli studenti delle scuole primarie e secondarie, ha affermato il ministero. Secondo quanto riferisce la stampa locale, è stato inoltre chiesto alle scuole e ai centri di formazione post-scolastica di non avviare il loro nuovo programma di insegnamento tramite piattaforme online prima della data prevista per l'inizio delle scuole. Il ministero ha annunciato a fine gennaio che il semestre primaverile 2020 per le scuole sarà rinviato a causa del nuovo focolaio di coronavirus. (segue) (Res)