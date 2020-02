I fatti del giorno – Asia (5)

- India: Registro nazionale dei cittadini, governo non ha ancora preparato piano di attuazione - Il governo dell’India non ha ancora preparato il piano per l’introduzione del Registro nazionale dei cittadini (Nrc). Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario all’Interno Nityanand Rai nella risposta scritta a un’interrogazione della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, riunito per la sessione dedicata al bilancio. In entrambe le camere – quella alta è il Consiglio degli Stati – diverse forze politiche di opposizione hanno chiesto un dibattito sull’Nrc, sul Registro nazionale della popolazione (Npr) e sul Citizenship (Amendment) Act a Caa, la riforma della legge sulla cittadinanza. Il Registro nazionale dei cittadini è stato introdotto nella legge sulla cittadinanza (Citizenship Act del 1955) nel 2003, ma la sua compilazione, a partire dal 2013-14, ha riguardato finora solo l’Assam, Stato di confine, a nord-est, con specifici problemi di immigrazione illegale. Il governo centrale vorrebbe estenderne l’applicazione a tutta l’India nel 2021. (Res)