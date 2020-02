I fatti del giorno - Nord Africa

- Italia-Egitto: genitori Regeni, dal Cairo atteggiamento non collaborativo e sprezzante - Claudio Regeni e Paola Deffendi, i genitori del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso in Egitto nel febbraio del 2016, hanno denunciato l’atteggiamento non collaborativo e sprezzante assunto dalle autorità del Cairo. Intervenendo oggi davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del ricercatore friulano, Claudio Regeni ha raccontato alcuni momenti dei giorni successivi alla scomparsa del giovane. “La sera del 31 gennaio 2016 l'ambasciatore (Maurizio) Massari ci conferma di aver incontrato il ministro dell'Interno egiziano (all'epoca Magdy Abdel Ghaffar) senza aver avuto informazioni utili sulla scomparsa di Giulio. Anzi, ci dice che il ministro aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento non collaborativo e sprezzante. Per questo era giusto dare alla stampa la notizia della scomparsa di Giulio. L'avrebbe data lui stesso, ma noi avremmo dovuto avvisare i nostri parenti", ha ricordato Claudio Regeni. Da parte sua, la madre del giovane ricercatore ucciso ha sottolineato come nel paese viga una “forte dittatura” con “molte paranoie”. Nell’audizione, Paola Deffendi ha inoltre ricordato che il figlio si trovava in Egitto come ricercatore, “non perché gli piaceva girare al Cairo per bancarelle". Secondo la madre di Giulio Regeni, la ricerca condotta dal figlio "doveva essere un approfondimento sul campo di uno studio molto più ampio, storico-sindacale”, che aveva un focus sui sindacati presenti in Egitto sia indipendenti che filo-governativi. Secondo la Deffendi, "la ricerca di per sé non era pericolosa, sono tematiche abbastanza nella norma". Nell’audizione, la madre del giovane ricercatore ha inoltre ricordato di aver appreso dalla stampa i dettagli sulla morte del figlio, vittima di torture. “Che cosa era successo nei dettagli a Giulio, che era stato torturato, l'abbiamo scoperto leggendo i quotidiani online”, ha dichiarato. La madre di Regeni ha inoltre sottolineato che in questi anni vi è stata la collaborazione con quattro governi italiani e di aver incontrato i rispettivi premier e ministri degli Esteri: Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Angelino Alfano, Enzo Moavero e Luigi Di Maio. (segue) (Res)