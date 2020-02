I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto-Russia: i ministri degli Esteri a colloquio su Siria e Libia - I ministri degli Esteri di Egitto e Russia, rispettivamente Sameh Shoukry e Sergej Lavrov, hanno avuto oggi un colloquio telefonico incentrato in particolare sulle crisi in Siria e in Libia. In entrambi i casi, si legge in una nota della diplomazia del Cairo, i due hanno convenuto sulla necessità di trovare una soluzione politica. Shoukry e Lavrov hanno discusso anche della proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese. A questo proposito, è stata condivisa la necessità di “continuare a sostenere tutti gli sforzi mirati a raggiungere una pace definitiva e un accordo in linea con il diritto e le risoluzioni internazionali”. Infine, i due ministri hanno auspicato un rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti i settori, con consultazioni intensificate sulle questioni d’interesse comune. (segue) (Res)