I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Salamé, parti in conflitto mostrano sincera volontà di negoziare - Le parti in conflitto in Libia stanno mostrando “una sincera volontà” ad avviare negoziati. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, nella conferenza stampa organizzata oggi a Ginevra a margine dei colloqui della Commissione militare libica, formata da cinque funzionari militari di entrambe le parti in conflitto: cinque uomini del Governo di accordo nazionale libico (Gna), presieduto da Fayez al Sarraj, e cinque dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Salamé ha sottolineato che le due parti stanno discutendo ad un cessate il fuoco duraturo. “Abbiamo iniziato ieri a discutere con loro un lungo elenco di punti sulla nostra agenda, partendo dal tentativo di trasformare la tregua in vigore in un vero accordo di cessate il fuoco ", ha dichiarato Salamé. I colloqui in corso a Ginevra si svolgono due settimane dopo il vertice internazionale di Berlino, avvenuto il 19 gennaio, organizzato per spingere le parti in conflitto a intraprendere un percorso di negoziazione verso una soluzione politica della crisi e ad applicare pienamente l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite che attualmente viene regolarmente violato. (segue) (Res)