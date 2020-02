I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: Camera dei rappresentanti fissa 5 condizioni per partecipare a colloqui di Ginevra - La Camera dei rappresentanti, il parlamento libico di base a Tobruk, ha approvato oggi una risoluzione che fissa cinque condizioni per la sua partecipazione ai colloqui di Ginevra. Lo ha annunciato il portavoce Abdullah Blayheg. In particolare, l’istituzione chiede di poter scegliere i propri 14 delegati ai colloqui tra i deputati attualmente presenti a Tobruk. Sarebbe il presidente Aguila Saleh a fornire i nomi selezionati alla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). La seconda condizione, secondo Blayheg, è che i nomi dei delegati vengano sottoposti al voto della Camera dei rappresentanti. Ancora, il parlamento di Tobruk chiede che “venga chiaramente definita la missione dei comitati di dialogo, la loro durata e i meccanismi di lavoro”. La risoluzione chiede anche che non venga firmato alcun accordo per il varo di un nuovo governo senza l’approvazione della Camera dei rappresentanti. Infine, la Camera dei rappresentanti pretende che il numero dei suoi delegati a Ginevra sia superiore a quello dei rappresentanti dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli. (segue) (Res)