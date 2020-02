Speciale difesa: Siria, al Hasaka, truppe Usa espandono presenza

- Le forze degli Stati Uniti espandono la loro presenza nel governatorato di al Hasaka, in Siria nord-orientale. Fonti vicine ai ribelli delle Forze democratiche siriane (Fds) affermano che “i reparti statunitensi si sono impossessati di un'area di 110 mila metri quadri sulla strada tra Qamishli e Amuda”. Le medesime fonti hanno dichiarato che i militari degli Usa avrebbero pagato i proprietari del terreno come già in precedenza per i lotti dove sono state edificate le loro basi militari in Siria. Il nuovo sito si trova a una decina di chilometri dalla Turchia. (Res)