Speciale difesa: Turchia-Siria, ministro Akar, Ankara ha risposto ad attacco Damasco

- La Turchia ha risposto per autodifesa all’attacco da parte delle forze del governo siriano. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, durante un vertice con i comandanti dell’esercito di Ankara tenutosi al confine con la Siria. Akar ha altresì dichiarato che l’attacco turco nel governatorato di Idlib ha provocato la morte di 76 militari dell’esercito siriano e colpito 54 obiettivi nemici. Il ministro della Difesa della Turchia ha aggiunto che la Russia era a conoscenza della posizione delle forze turche colpite dall'esercito siriano il 3 febbraio scorso. Pertanto, l'attacco siriano, che ha causato la morte di sei militari turchi, non può essere stato commesso per ignoranza in merito al dispiegamento delle forze di Ankara a Idlib. (Res)