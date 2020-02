Speciale difesa: Germania, ministro Kramp-Karrenbauer, industria militare consideri Forze armate come clienti premium

- L'industria della difesa tedesca deve considerare le Forze armate della Germania, che da tempo presentano carenze in armi e materiali, come “un cliente premium”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Kramp-Karrenbauer ha affermato: “Se per l'industria della difesa siamo il cliente di riferimento, allora vogliamo essere trattati come un cliente premium”. Per “Handelsblatt”, “in parole povere, ciò significa che la Bundeswehr restituirà gli equipaggiamenti difettosi” alle aziende produttrici. (Res)