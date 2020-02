Osce: viceministro Sereni a Tirana, lotta ad antisemitismo è nostra priorità

- Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha partecipato questa mattina a Tirana alla Conferenza ad alto livello sulla Lotta all’Antisemitismo dell’Osce, organizzata dalla presidenza albanese che ha così consolidato la strada inaugurata da quella italiana nel 2018. Lo riferisce la Farnesina con una nota. Nel corso del suo intervento Sereni ha ricordato che il governo ha compiuto negli ultimi mesi due scelte fondamentali: l’adozione della definizione di antisemitismo e indicato la coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, la dottoressa Milena Santerini. Ricordando la recente cerimonia svoltasi a Birkenau-Auschwitz per il 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento, Sereni ha sottolineato la necessità di preservare la memoria, investendo sull’educazione e sul coinvolgimento delle nostre comunità ad ogni livello. “Non si può essere indifferenti: la lotta all’antisemitismo deve essere netta e aperta, ed è una priorità dell’Italia sia sul piano interno che nei principali fori internazionali, nell’ambito del più complessivo impegno contro il razzismo, la xenofobia, il discorso di odio e l’intolleranza”, ha affermato. (segue) (Com)