Turismo: a Roma da domani summit dei top manager settore business da 37 paesi

- Si apre domani a Roma un incontro per l’industria del turismo congressuale e fieristico, settore che muove oltre 300 milioni di visitatori l’anno nel mondo e un giro d’affari da 275 miliardi di euro. Il Global Ceo summit della Global association of exhibition industry (Ufi), associazione leader del settore, in partenariato con Fiera di Roma e il Convention bureau di Roma e Lazio, si terrà dal 5 al 7 febbraio e, come è stato spiegato oggi nella conferenza stampa di presentazione a palazzo delle Naiadi a Roma, sarà un evento di rilevanza fondamentale per l’industria fieristica. Non solo perché i 100 invitati paganti del summit provengono da 37 paesi, dall’Indonesia all’Australia, e rappresentano i "top decision manager" di questa industria mondiale in grado di contribuire alla crescita del globo per 167,2 miliardi di euro di Pil mondiale, ma anche perché è il primo incontro a questo livello dopo l'inizio dell’emergenza coronavirus. Quindi si occuperà senz’altro anche di ricalibrare i trend e rivedere le analisi di settore. "Roma è una splendida città e una destinazione molto attrattiva, una sede ideale per il microcosmo di buyer e seller che hanno esigenza di incontrarsi", ha detto nel corso della conferenza stampa la presidente dell’Ufi Mary Larkin. (segue) (Rin)