Turismo: a Roma da domani summit dei top manager settore business da 37 paesi (2)

- Contrariamente a quanto possano far pensare gli sviluppi della tecnologia e la crescente digitalizzazione avanzata dei servizi di comunicazione aziendale l’industria fieristica ed espositiva o "venue", in base ai dati Ufi, come ha sottolineato il suo amministratore delegato Kai Hattendorf, è in decisa espansione, registrando una crescita del 7,6 per cento, pari ad un aumento dell’1,3 per cento annuo per le infrastrutture connesse, soprattutto di grandi dimensioni. In un’Europa che si posiziona al primo posto per dati di pubblico con 112 mila visitatori annui e quasi 16 milioni di metri quadri di spazi espositivi, l’Italia con i suoi 39 centri fieristici si posiziona al quarto posto nel mondo, dopo, nell'ordine, Stati Uniti, Cina, Germania. (segue) (Rin)