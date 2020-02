Turismo: a Roma da domani summit dei top manager settore business da 37 paesi (3)

- "Si tratta di una delle eccellenze italiane - ha detto Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma -, abbiamo numeri importanti e bisogna considerare che il 50 per cento dell’export dell'Italia passa dal nostro sistema fieristico e addirittura l’87 per cento delle piccole e medie imprese italiane riesce a internazionalizzarsi attraverso le fiere e gli eventi espositivi. Purtroppo - ha aggiunto Piccinetti - stiamo assistendo a una isteria in Italia riguardo l’infezione da coronavirus esplosa in Cina. Soltanto ieri - ha raccontato - ho saputo che il prestigioso Festival dei due mondi a Milano in questi giorni ha avuto un calo delle presenze addirittura dell’80 per cento, senza alcuna giustificazione". (segue) (Rin)