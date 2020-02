Turismo: a Roma da domani summit dei top manager settore business da 37 paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Onorio Rebecchini, presidente del Convention bureau di Roma e Lazio, che raggruppa gli altri poli espositivi della capitale oltre alla Fiera di Roma come il centro congressi La Nuvola progettato dall'architetto Massimiliano Fuksas e l’auditorium Parco della musica progettato dall'architetto Renzo Piano, ha spiegato come l’attrattiva di Roma nel panorama delle destinazioni mondiali del turismo fieristico e congressuale sia talmente alta da far registrare il 20 per cento di partecipanti in più agli eventi. "Queste percentuali in più di visitatori sono date, non soltanto dall'attrattiva della bellezza della città eterna - ha ricordato Rebecchini -, ma anche dal sistema di accoglienza per varie taglie e bisogni, fino agli eventi con oltre 6 mila partecipanti dirottabili sul grande parco della nuova Fiera di Roma". La Nuova Fiera è da poco uscita, come ha ricordato Piccinetti, "da momenti di difficoltà". (segue) (Rin)