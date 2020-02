Italia-Bahrein: firma 7 accordi dal valore di 330 milioni di euro con le principali aziende italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La lunga storia degli scambi commerciali tra il Bahrain e l'Italia si è evoluta in una forte partnership, che sta permettendo ad entrambi i Paesi di prosperare. Le aziende del Regno del Bahrain e dell'Italia lavoreranno insieme per favorire i rispettivi ecosistemi, attrarre nuovi talenti e promuovere settori strategici che genereranno nuove aree di collaborazione. Questi nuovi accordi rafforzeranno ulteriormente lo storico rapporto che ci lega e ricopriranno un ruolo significativo nel guidare la crescita di entrambi i nostri ecosistemi”, ha dichiarato Khalid Humaidan, chief executive dell’Economic development board del Bahrein. Gli accordi siglati oggi rappresentano l'ultimo capitolo di una lunga e positiva storia di negoziati tra i due Paesi. Il Bahrain e l'Italia vantano forti relazioni commerciali in diversi settori fin dal 1973, e beneficiano di diversi accordi in diverse aree, compresa la protezione degli investimenti e l'esenzione reciproca delle tasse sul trasporto aereo e marittimo. (Sic)