Croazia-Ue: premier Plenkovic, davanti a noi decennio cruciale

- La Croazia sta per affrontare "un decennio cruciale" della propria appartenenza all'Unione europea. Lo ha affermato oggi il premier di Zagabria Andrej Plenkovic nel corso di una conferenza, organizzata a Zagabria, sul quadro finanziario pluriennale. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Plenkovic ha detto che "soltanto dopo avere usufruito di fondi saremo in grado di fare le somme e stabilire quali progressi abbiamo fatto". Plenkovic ha detto che "la Croazia ha una posizione specifica, dato che si tratta dell'unico paese membro dell'Ue che finora ha adoperato una sola prospettiva finanziaria". Inoltre, ha concluso, "la Croazia è stata l'unico paese ad avere subito un'aggressione bellica, ad avere dovuto riparare i danni di guerra e a non avere rapporti o aiuto macro-finanziario con fondi di pre-accesso dalla firma dell'Accordo sulla stabilizzazione e associazione nel 2001".(Zac)