Ecuador: vicepresidente Sonnenholzner chiude visita in Italia, incontri con Fao e Pma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell'Ecuadro, Otto Sonnenholzner, è ripartito in mattinata da Roma dopo una breve visita centrata sulla promozione del settore agricolo, sui temi della salute e dell'educazione. Accompagnato dal ministro dell'Agricoltura, Xavier lazo, il vicepresidente ha sostenuto un incontro con il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu. Il paese andino, ha sottolineato Sonnenholzner, lavora per fare in modo che il mondo rurale non sia sinonimo di povertà, sottolineando l'impegno alla "costruzione del Piano di sviluppo rurale, nel quale si fa fronte alle problematiche degli agricoltori ecuadoriani, come la proprietà della terra, l'accesso al credito", ma anche delle tecniche e strategie per emancipare il mondo femminile e garantirgli possibilità di diventare leader del settore. (segue) (Res)