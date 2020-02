Ecuador: vicepresidente Sonnenholzner chiude visita in Italia, incontri con Fao e Pma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha inoltre lavorato per intensificare la cooperazione sulla strategia nazionale "Premium & Sustabaible", strumento che mira a garantire la competitività tramite iniziative sostenibili basate su assi quali cooperativismo moderno, produttività, qualità e tracciabilità dei prodotti. Quito può vantare l'appoggio della Fao su 14 iniziative che mirano allo sviluppo delle attività agricole. Sonnenholzner ha quindi incontrato il direttore esecutivo aggiunto del Programma mondiale dell'alimentazione (Pma), Amir Abdullah, per parlare di sicurezza alimentare, miglioramento della produttività, programmi di alimentazione scolastica. Nell'occasione si è sottolineata l'importanza dello sviluppo del Piano strategico di cooperazione 2017-2021 che l'Ecuador ha con il Pma. Il vicepresidente prosegue il suo tour in Germania. (Res)