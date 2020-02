Lombardia: delibera contributi assistenza disabili verrà discussa in Commissione

- La discussione sulla delibera relativa ai contributi per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi viene spostata in Commissione regionale lombarda Sanità e welfare, con l'impegno che avvenga nella seduta della settimana prossima, il 12 febbraio. Questo il risultato della mediazione raggiunta oggi in Consiglio regionale tra l'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini e il gruppo del Pd, che in merito aveva presentato la mozione 303. La mozione chiedeva di mantenere gli impegni previsti nella mozione 296 e di rivedere la delibera XI/2720, "ripristinando i criteri d'accesso e l'entità dei contributi applicati nel 2019 per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi". L'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini durante la discussione in aula ha dichiarato: "Il rinvio in commissione può permettere a tutti una maggior comprensione di quello che facciamo. Condivido la necessità di presentare il nuovo piano in commissione, e di incontrare le organizzazioni, che ho già calendarizzato". "Il nostro obiettivo è di merito, non di parte – spiega per il Pd Gian Antonio Girelli, capodelegazione dem in commissione Sanità - I disabili gravi e gravissimi hanno bisogno di quelle risorse per l'assistenza e non è plausibile che la Regione le riduca, anche perché il governo ha nel frattempo aumentato di venti milioni lo stanziamento destinato alla Lombardia. La giunta regionale non ha ancora preso una decisione che dovrà comunque arrivare entro il mese di febbraio, e noi chiediamo di discuterne apertamente e concretamente in commissione, alla luce del sole, per arrivare al risultato che i disabili e le loro famiglie si attendono". (Rem)