Speciale difesa: Spagna, ministero approva Piano contrattuale annuale per 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato spagnolo per la Difesa, Ángel Olivares, ha approvato il nuovo Piano contrattuale annuale del ministero della Difesa (Pacdef), che sarà attuato nel corso di quest'anno. L'investimento stimato da tutti gli organi del dipartimento, scrive il sito specializzato “Defensa”, supera i 2.500 milioni di euro. Il piano identifica tutti i possibili contratti che gli enti aggiudicatari del ministero intendono concludere nell'anno in corso. Inoltre, consente di stabilire in anticipo linee guida e le raccomandazioni per la futura esecuzione dei processi contrattuali. (Res)