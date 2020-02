Speciale difesa: Regno Unito, governo promette leggi più severe contro terroristi

- Il governo britannico ha promesso di varare leggi più severe contro i terroristi e in particolare si è impegnato a riformare l'intero sistema di benefici giudiziari per i detenuti condannati per reati di terrorismo. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", sarà questa la risposta dell'esecutivo guidato dal primo ministro Boris Johnson all'attacco terroristico avvenuto il 2 febbraio scorso a Streatham, quartiere del sud di Londra. L'autore, ucciso dalla polizia, era un giovane jihadista scarcerato appena qualche giorno prima. Tuttavia, come ricorda il "Times", promesse simili erano state fatte dal governo britannico subito dopo l'attentato avvenuto a ottobre scorso sul Ponte di Londra, estremamente simile all'attacco di Streatham sia per modalità sia per le caratteristiche dell'autore, anch'egli un jihadista rimesso in libertà. (Res)