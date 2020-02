Speciale difesa: Regno Unito, liberi entro pochi mesi diversi terroristi jihadisti in carcere

- Più di una dozzina di terroristi jihadisti dovrebbero essere scarcerati entro pochi mesi mentre il governo britannico si affretta a introdurre una legislazione di emergenza per tenerli in carcere. Lo scrive il quotidiano britannico “The Telegraph” che fa riferimento al recente attentato avvenuto per le strade di Londra ad opera di un terrorista jihadista, Sudesh Amman, già condannato, e che era stato rilasciato a metà della sua pena pochi giorni prima dell'attacco. Si tratta del secondo attacco terroristico che avviene a Londra da parte di un prigioniero liberato in soli due mesi. Tra i terroristi jihadisti di prossima uscita dal cercare il quotidiano ricorda Jamshed Javeed, un insegnante di scienze condannato a sei anni di carcere per aver tentato di unirsi allo Stato islamico in Siria, e Moinul Abedin, che è stato descritto come il primo terrorista ispirato ad al-Qaeda nel Regno Unito. (Res)