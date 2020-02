Speciale difesa: Germania, chieste pene più severe per pubblicazione liste oppositori politici

- Pratica sempre più diffusa nell'estrema destra tedesca, la pubblicazione di elenchi di oppositori politici deve essere punita con pene più severe. È quanto chiede il direttore dell'Ufficio federale di polizia federale (Bka), Holger Muench. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Muench, “chi pubblica elenchi di presunti oppositori politici, insieme a minacce, ha come obiettivo l'intimidazione e la diffusione ella paura”. Pertanto, il direttore del Bka ritiene che la redazione delle liste degli oppositori politici non debba essere considerata soltanto una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ma un autentico reato. (Res)