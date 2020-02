Speciale difesa: Francia, lo Stato non riesce a combattere la radicalizzazione nella polizia

- Il governo francese non riesce a prendere delle misure adeguate per combattere contro la radicalizzazione islamista all'interno della polizia. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che intanto continuano i lavori della commissione di inchiesta parlamentare che sta indagando sull'attentato compiuto quattro mesi fa all'interno della prefettura di Parigi da Mickael Harpon, un funzionario che ha ucciso quattro persone prima di essere abbattuto. Lo Stato non riesce a trovare un metodo per sradicare dalle forze dell'ordine la minaccia, nonostante i tanti tentativi. Dall'attentato di ottobre sono state prese delle misure per la polizia e i servizi di sicurezza. Secondo l'emittente radiofonica “France Inter” sono state fatte 74 segnalazioni di persone sospette, di cui 27 archiviate. (Res)