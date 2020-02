Speciale difesa: Russia pronta a realizzare caccia di quinta generazione con l’India

- La Russia è pronta a realizzare un caccia di quinta generazione con l’India. Lo ha detto il ministro del Commercio e dell’Industria russo Denis Manturov in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”, specificando che la potenziale firma di un contratto che prevede l’acquisto da parte di Nuova Delhi di caccia Su-57 sarebbe un segnale positivo in questo senso. "Siamo pronti a continuare i negoziati sul caccia di quinta generazione. Nel programma dell’Su-57 è accaduto un evento importante, il ministero della Difesa russo ha fatto un ordine per 76 velivoli. Credo che questo sia un segnale positivo per i nostri partner indiani con cui discuteremo i formati specifici di cooperazione", ha detto Manturov. (Rum)