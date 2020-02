Speciale difesa: Marocco, esercitazioni “African Lion 2020” si estendono a Senegal, Tunisia e Spagna

- Le esercitazioni militari "African Lion" organizzate da Stati Uniti e Marocco in programma dal 23 marzo al 3 aprile 2020, si distingueranno quest'anno per la loro estensione geografica ad altri paesi alleati oltre al Marocco: Senegal, Tunisia e Spagna. Secondo quanto riferisce il quotidiano marocchino “Le 360”, il motivo di questa proiezione al di fuori del paese ospitante è rafforzare la capacità di interoperabilità e ridistribuzione in tutto il Nord Africa, l'Africa di l'Occidente e il Mediterraneo. I paesi che partecipano alle esercitazioni congiunte (forze terrestri, navali e aeree) sotto l'alto comando di Africom (United States Command for Africa) sono, oltre a Marocco e Stati Uniti: Egitto, Mauritania, Senegal, Tunisia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi e Portogallo. (Res)