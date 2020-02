Coronavirus: Gualtieri, conseguenze per economia? Presto per dirlo, seguiamo i dati

- Il ministro dell'Economia e candidato per il Pd alle elezioni suppletive di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della puntata de 'L'aria che tira' su La7, in merito alle possibili conseguenze economiche dovute al coronavirus, ha affermato: "E' presto per dirlo, stiamo valutando e seguiamo con molta attenzione i dati. Abbiamo il precedente della Sars che ha avuto un impatto sulla Cina e più limitato in tutto il mondo, di qualche decimale. Però - ha concludo - dipenderà da come si svilupperà questo virus".(Rin)