Tlc: il 5G arriva ai Musei capitolini, arte e innovazione per futuro patrimonio culturale

- In Campidoglio arriva una nuova sperimentazione della tecnologia 5G in collaborazione con Fastweb, con l'azienda cinese Zte e il supporto dell'Università degli studi dell'Aquila. Il progetto è stato presentato questa mattina dal capo staff della sindaca Virginia Raggi, Massimo Bugani insieme al vice presidente di Zte Italia Luciano Paolucci, al chief operating officer dell'azienda cinese Lucio Fedele e dal chief technology officer di Fastweb Andrea Lasagna. In pratica, grazie al 5G, ci sarà un monitoraggio costante del patrimoni artistico conservato nei musei capitolini attraverso otto sensori installati in due sale dei Musei all'interno del Palazzo dei Conservatori che registreranno con regolarità informazioni sulla struttura. Grazie alla piattaforma integrata che sfrutta le frequenze 5G all'infrastruttura ultraveloce di Fastweb, alle tecnologie di ultima generazione di Zte e al know-how dell'università dell'Aquila, i Musei capitolini hanno così a disposizione un patrimonio di informazioni costantemente aggiornato utile alla programmazione della manutenzione del bene, sfruttando tutte le potenzialità del 5G, ovvero l'affidabilità, la velocità e la bassissima latenza per la trasmissione in tempo reale dei dati rilevati, nonché la possibilità di collegare un numero molto elevato di sensori per la raccolta di informazioni sullo stato degli edifici monitorati. (segue) (Rer)