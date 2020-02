Tlc: il 5G arriva ai Musei capitolini, arte e innovazione per futuro patrimonio culturale (2)

- La nuova sperimentazione che trova applicazione nell'ambito della tutela degli edifici storici e del patrimonio artistico e culturale del Paese così come, in prospettiva, anche nel monitoraggio delle infrastrutture civili (ponti, viadotti, autostrade), si inserisce nell'ambito del progetto #Roma5G avviato nel 2017 dall'amministrazione capitolina. L'iniziativa nasce infatti dalla volontà di costruire una piattaforma digitale aperta a partner tecnologici, enti e imprese finalizzata a dotare la città di una infrastruttura innovativa basata sulla tecnologia di quinta generazione, cruciale per l'abilitazione di servizi e applicazioni smart city."Il 5G - ha detto Bugani nel suo intervento - avrà implicazioni incredibili in campi chiave come mobilità, sanità e anche cultura: stiamo lavorando per un'applicazione su Atac, che non posso anticiparvi, e sulla realizzazione di alcune piazze smart altamente digitalizzate dove la connessione sarà fondamentale: entro l'estate già dovremmo riuscire a farvi vedere qualcosa". Molto soddisfatto Andrea Lasagna, chief technology officer di Fastweb. "Siamo orgogliosi - ha detto - di essere ancora una volta al fianco di Roma Capitale e mostrare le straordinarie potenzialità del 5G. La rete di quinta generazione è pronta a rivoluzionare il modo di vivere la tecnologia, abilitando servizi prima solo immaginabili a beneficio dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione". "Dopo aver dotato la città di infrastrutture a banda ultra larga - ha aggiunto - oggi diamo ulteriore impulso alla valorizzazione di Roma e del suo patrimonio artistico proiettandola nel futuro attraverso l'uso delle più moderne tecnologie". (segue) (Rer)