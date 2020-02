Tlc: il 5G arriva ai Musei capitolini, arte e innovazione per futuro patrimonio culturale (3)

- Il 5G arriva a Roma, dunque, applicato al patrimonio culturale. "Con la città e l'Amministrazione siamo aperti ad accogliere questo uso intelligente della tecnologia che ci aiuterà a gestire i nostri beni storici", ha dichiarato più tardi il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo presentando il progetto nella seconda parte dell'incontro insieme al direttore dei Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce. "Questa collaborazione con Fastweb e Univaq - ha detto - è motivo di soddisfazione in quanto ha portato a questa importante sperimentazione nel cuore del Comune di Roma. Un perfetto connubio tra la nuova tecnologia e il patrimonio storico". "Il 5G è una tecnologia che permette di realizzare importanti casi d'uso a beneficio non solo del singolo, ma soprattutto di nuovi servizi pubblici e privati – ha detto invece in una nota Hu Kun, presidente Europa occidentale Zte e ceo di Eie italla - questa infrastruttura di monitoraggio degli edifici, è un esempio perfetto per testimoniare l'affidabilità e la sicurezza del sistema oltre a dimostrare anche l'alta specializzazione della nostra tecnologia e la volontà di Zte di essere al fianco delle istituzioni e degli operatori per migliorare la qualità della vita delle persone. Zte - ha sottolineato Hu Kun – continuerà a gestire il Centro di Innovazione e Ricerca 5G con casi d'uso ulteriormente interessanti, insieme ai nostri partner in Italia". (Rer)