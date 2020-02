India: bilancio, per la difesa oltre 59 miliardi di euro pensioni incluse (2)

- La manovra finanziaria si articola in tre temi portanti: aspirazioni nazionali, sviluppo economico e società attenta alle esigenze di cura. Per quanto riguarda le “aspirazioni nazionali”, il tema è stato declinato in tre sottotemi: agricoltura; benessere, acqua e igiene; istruzione e sviluppo delle competenze. Il governo ha confermato l’obiettivo del raddoppio dei redditi degli agricoltori entro il 2022, obiettivo da conseguire rendendo il mercato agricolo più competitivo, ovvero liberalizzandolo e rimuovendo le distorsioni, e più moderno, grazie alle nuove tecnologie. La proposta principale per il settore agricolo è l’estensione del programma Pm-Kusum a due milioni di agricoltori per ridurre la dipendenza dalle pompe di irrigazione a diesel o cherosene e incentivare l’installazione di pompe a energia solare e a 1,5 milioni di agricoltori per la connessione delle pompe di irrigazione alla rete elettrica. (segue) (Inn)