India: bilancio, per la difesa oltre 59 miliardi di euro pensioni incluse (3)

- Complessivamente per l’India rurale, tra le principali beneficiarie della manovra, sono stati allocati 2.830 miliardi di rupie (35,8 miliardi di euro circa) ed è stato fissato l’obiettivo di credito a 15 mila miliardi di rupie (quasi 189,8 miliardi di euro). Alla sanità andranno 690 miliardi di rupie (8,73 miliardi di euro circa). Per il comparto istruzione sono stati stanziati 993 miliardi di rupie (12,56 miliardi di euro), tra l’altro per l’istituzione di corsi di laurea online; altri 30 miliardi di rupie (poco meno di 379,6 milioni di euro) andranno allo sviluppo di competenze. (segue) (Inn)