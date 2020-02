India: bilancio, per la difesa oltre 59 miliardi di euro pensioni incluse (4)

- Il tema dello sviluppo economico è anch’esso articolato in tre blocchi: industria, commercio e investimenti; infrastrutture; nuova economia. Allo sviluppo e alla promozione dell’industria e del commercio sono destinati 273 miliardi di rupie (circa 3,45 miliardi di euro). Tra le nuove proposte, l’istituzione di una Cellula di autorizzazione degli investimenti che renda più fluido l’intero processo e la creazione di cinque nuove città intelligenti in collaborazione con gli Stati e in modalità di partenariato pubblico-privato. La parte del leone spetta alle infrastrutture di trasporto, con 1.700 miliardi di rupie (21,5 miliardi di euro). A questo proposito, il 31 dicembre è stato lanciato il National Infrastructure Pipeline per finanziare 6.500 progetti in cinque anni per un totale di 103 mila miliardi di rupie (1,3 miliardi di euro circa). (segue) (Inn)