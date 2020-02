Milano: perquisizioni polizia e sgomberi in via Gola e via Pichi

- Nell'ambito delle indagini sui fatti di Capodanno quattro perquisizioni domiciliari e tre successivi sgomberi in altrettanti appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente sono stati eseguiti martedì mattina dal personale della squadra mobile e del commissariato di Porta Ticinese di Milano in via Pichi e via Gola, zona Navigli. Nello stabile di via Pichi 3 è stata liberata un'abitazione dove vivevano illegalmente una donna di origini croate e due uomini marocchini irregolari con precedenti per spaccio, insieme a un pitbull. Stesso discorso per altre due case nel palazzo al civico 27 di via Gola: in una abitavano in condizioni igieniche scadenti un'italiana e un marocchino irregolare assieme a due pitbull, mentre l'altra era vuota. Infine, in via Gola 23, in un appartamento assegnato regolarmente i poliziotti hanno trovato una donna italiana che convive con un uomo di origini magrebine sottoposto all'obbligo di firma e un pitbull. I quattro uomini sono stati accompagnati in Questura all'ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti. In nessuno dei quattro appartamenti è stata rinvenuta della droga.(Rem)